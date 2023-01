Calcio in lutto | è morto Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella mattinata di oggi si è spento in una clinica di Londraall’età di 58 anni. Purtroppo da tempo lottava contro un tumore al pancreas che non è riuscito a debellare. In Italia ha vestito le maglie di Cremonese, Sampdoria e Juventus mentre all’estero quella del Chelsea. Con la maglia della Sampdoria è riuscito a portare lo Scudetto a Genova con l’ausilio del suo eterno amico Roberto Mancini nella stagione 1990-91. Significativa anche la sua esperienza alla Juventus durante la quale ha portato a Torino l’ultima coppa dalle grandi orecchie nella stagione 1996-97.a 58 anniErano note le complicazioni dello stato di salute dell’ex centravanti. Il mondo delpiange un’altra grave perdita dopo quelle di dicembre di Mihajlovic e ...

