Calcio in lutto | è morto Gianluca Vialli

Sport Mediaset

Il mondo delè inper la scomparsa di Gianluca Vialli . L'ex calciatore, 58 anni, era ricoverato a Londra da alcune settimane a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche conseguenti al tumore al ...Il mondo delancora in. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic , di Pelé , oggi a Londra dove era ricoverato è venuto a mancare un altro campionissimo, Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Cremonese, Samp, ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset Giornata di lutto per il calcio italiano, e per la Juventus in particolare: si è infatti spento, all'età di 58 anni, Gianluca Vialli, ex bomber dei bianconeri e della ...Calcio in lutto per la scomparsa di Gianluca Vialli, deceduto oggi alla età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas, una battaglia che era cominciata nel 2017.