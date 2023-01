CALCIO IN LUTTO | ADDIO A GIANLUCA VIALLI

Sport Mediaset

Il mondo delè inper la scomparsa di Gianluca Vialli . L'ex calciatore, 58 anni, era ricoverato a Londra da alcune settimane a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche conseguenti al tumore al ...Il mondo delancora in. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic , di Pelé , oggi a Londra dove era ricoverato è venuto a mancare un altro campionissimo, Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Cremonese, Samp, ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset La Juventus e la Nazionale piangono Ernesto Castano, pilastro della difesa bianconera e dell’Italia a cavallo degli Anni ‘60, morto all’età di 83 anni. Castano… Leggi ...L’ex attaccante della Nazionale azzurra ha perso la sua lunga lotta contro la malattia: la scomparsa oggi a 58 anni IN AGGIORNAMENTO ...