Calcio | Bologna Si ferma Arnautovic | almeno 10 giorni di stop

Per l'austriaco trauma contusivo - distorsivo dell'avampiede destro- Brutte notizie in casa, si ferma Marko Arnautovic. In occasione della partita di mercoledì con la Roma, il centravanti austriaco ha riportato "un trauma contusivo - distorsivo dell'avampiede destro: le sue ...Continua la preparazione della prossima sfida di campionato per il, che attende lunedì l' Atalanta in casa. Seduta giornaliere iniziata con del lavoro tecnico - tatticoe una sessione video al pomeriggio. Terapie e differenziato per Musa Barrow, terapie per ...Per l'austriaco trauma contusivo-distorsivo dell'avampiede destro BOLOGNA (ITALPRESS) - Brutte notizie in casa Bologna, si ferma Marko Arnautovic.Arrivano aggiornamenti importanti in casa Bologna in merito, in particolare, alle condizioni di Marko Arnautovic. Il centravanti dei rossoblù si è sottoposto a dei controlli specifici in queste ore: a ...