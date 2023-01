Calcio | Bayern ' trattiamo con Qatar Airways' | ma è polemica

Agenzia ANSA

Oliver Kahn, presidente del Consiglio esecutivo del Bayern Monaco ha dichiarato che il club tedesco sta rinegoziando il suo contratto di partnership con Qatar Airways, nonostante le critiche per i legami commerciali con il Qatar. Il Bayern è stato criticato per i legami commerciali con il Qatar e la sua compagnia aerea alle accuse di violazione dei diritti umani rivolte all'emirato nell'organizzazione dei Mondiali di calcio.