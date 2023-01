Cake Star Castelli Romani | vince Fortini Lab gallery

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata aiè stata vinta daLab ad Albano Laziale, gestita da Simone, una pasticceria che cerca sempre di sperimentare per offrire prodotti nuovi. I punti di forza: la sfoglia e abbinamenti particolari. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Lazio. QuiLab di Simonead Albano Laziale, la Pasticceria Pomme di Athina a Grottaferrata e Casa Oz di Francesco Dinzo a Santa Maria delle Mole si sono sfidati per portare a casa la vittoria e un premio di 2mila euro. Le tre pasticcerie hanno tentato di conre i giudici e i ...

