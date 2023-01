Cadono da sci | due persone ferite gravemente in Friuli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Una donna e un uomo sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo essere caduti mentre sciavano in due occasioni diverse, in, sulle piste del monte Zoncolan la prima e su quelle di Chiusaforte ...

Una donna e un uomo sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo essere caduti mentre sciavano in due occasioni diverse, in Friuli, sulle piste del monte Zoncolan la prima e su quelle di Chiusaforte. Due sciatori sono rimasti gravemente feriti in altrettanti incidenti sulle piste del Friuli Venezia Giulia accaduti entrambi attorno alle 13. Il primo episodio è avvenuto sulla pista Di Prampero. GALLIO - Oggi, 6 gennaio, alle 10.40 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per uno sciatore, che si era fatto male sulle piste di sci di fondo di Campomulo. Il 62enne di ...