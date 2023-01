Cacciare Kirill e i suoi dall’Onu della cristianità La proposta di Braw

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il Consiglio ecumenico delle Chiese è quello che si potrebbe definire come le Nazioni Unite del cristianesimo globale. Sin dalla sua fondazione nel 1948, il forum globale – che comprende cristiani non cattolici di ogni genere – ha riunito le chiese che ne fanno parte per discutere seriamente di questioni riguardanti il cristianesimo nel mondo moderno. La Chiesa ortodossa russa è una delle più grandi chiese associate al Consiglio ecumenico delle Chiese e comprende ancora molti di coloro che hanno resistito coraggiosamente nonostante la repressione delle autorità sovietiche prima del 1991. Oggi, però, i leaderconfessione appoggiano ripetutamente la violenza contro persone innocenti. La Chiesa ortodossa russa deve essere sospesa dal Consiglio ecumenico delle Chiese. Durante la Guerra Fredda, il Consiglio con sede a Ginevra era un organismo così potente che le ...

... che lo portava ad immaginare un incontro a Kiev con il Patriarca. A parer mio sarebbe stato ... ma semplicementei russi dal loro territorio e che, in ogni caso, non sentono la Nato ...Giornalisti come Yegor Prosvirnin, agenti comeZhalo, dirigenti energetici come Aleksander ... In molti lo criticano, lo accusano e lo vorrebbero. C'è chi dice no. Almeno finché riesce a ... Kiev chiude il Monastero delle grotte e caccia i monaci ortodossi legati a Mosca Il patriarca Kirill è stato ed è il braccio spirituale armato della guerra di Putin che ha più volte legittimato e incoraggiato quale guarra all'Occidente dei gay pride e altro ...