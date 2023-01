Cabrini | 'Vialli di Cremona come me | le nostre famiglie erano amiche Ci siamo conosciuti da piccoli | la lettera'

La Stampa

Il gruppo di calciatori capaci di centrare questo primato è composto da 9 elementi: insieme aci sono altre bandiere della Juventus del passato come Sergio Brio, Antonio, Gaetano ...Sette anni di differenza che non si sono mai sentiti tra, amici di infanzia, amici per sempre fin da quando andavano insieme a Cremona in Galleria per passare il poco tempo libero ... La lettera di Cabrini a Vialli nei suoi ultimi giorni di vita: “Caro amico ti scrivo, non sei solo” Il cordoglio per la morte di Vialli ha già fatto il giro del mondo: lo hanno ricordato tutte le squadre di Serie A, ma anche il suo Chelsea, lo ...La commozione per la morte di Vialli ha riguardato anche gli ex compagni della Nazionale. "Ciao Gianluca, grande esempio in campo che nella vita. Condoglianze alla famiglia, buon viaggio amico mio". C ...