Buon viaggio Capitano Il ricordo di Calvosa

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Era la primavera del 2018, e mi trovavo a Londra perché insieme a Luca avevamo fissato una serie di appuntamenti di lavoro tra cui uno con la dirigenza del Chelsea. Eravamo in Fulham Road ed era una bellissima giornata, quindi decidemmo di raggiungere lo Stamford Bridge a piedi. La cosa si rivelò più ardua del previsto. Sin da subito i londinesi che incrociavamo cominciarono a fermarci. Funzionava più o meno così: incrociandoci lo riconoscevano, tornavano indietro, si avvicinavano con cautela e con una certa deferenza gli tendevano la mano mentre chinavano leggermente il capo, “Sir”. Gli dicevano solo questo, “Sir”. Luca sorrideva e non si tirava mai indietro. Dopo un po’ divenne complicato proseguire il cammino ad un passo adeguato e finimmo per rifugiarci in un taxi. Impiegammo altri 10 minuti durante i quali il tassista, tifoso del Tottenham da diverse generazioni, ci spiegò che suo ...