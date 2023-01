Buffon ricorda Vialli | «Sei stato un gigante | così in campo come nella vita»

Calcio in Pillole

Gianluigi, portiere del Parma, ha parlato di Gianluca Vialli attraverso i propri profili social. Le dichiarazioni Gianluigi, portiere del Parma, ha parlato di Gianluca Vialli attraverso i propri profili social. PAROLE - "Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come ...Ciao Luca': così Alessandro del PieroGianluca Vialli su Instagram dove ha postato una foto che li ritrae, in maglia bianconera, in un momento di esultanza sul campo.: 'Un gigante, il ... Buffon ricorda il 2006: "Dopo la vittoria del Mondiale potevo morire felice" Amici e giocatori lo ricordano come un idolo, un esempio e un grande combattente. Un grande tributo ad un campione sul campo e nella vita. L'ex bomber omaggiato anche dalla politica ...Gianluigi Buffon, sui social, ha postato una maglia regalatagli da Gianluca Vialli con un messaggio per salutare l’ex Juve Gianluigi Buffon, per salutare Gianluca Vialli, ha voluto postare una maglia ...