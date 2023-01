Bufera su Alessia Morani La foto sui social e i commenti nel Pd | Il mio un partito maschilista

Gazzetta del Sud

Morani , ex parlamentare del Pd, ha pubblicato una foto sui social che ha scatenato la polemica anche, e soprattutto, dentro al suo partito . Commenti su commenti, molti anche di cattivo gusto.Il 27 settembre, con un comunicato stampa,ufficializza la separazione dal marito: 'Io e ... Ma gli indizi dellanella coppia c'erano già: da tempo la coppia non pubblicava foto insieme ... Bufera su Alessia Morani. La foto sui social e i commenti nel Pd: "Il ... Alessia Morani , ex parlamentare del Pd, ha pubblicato una foto sui social che ha scatenato la polemica anche, e soprattutto, dentro al suo partito . Commenti ...L’esponente del partito: «Era una foto sobria, per niente volgare o ammiccante. Non mi aspettavo il fuoco amico. Mi hanno scritto robe da medioevo. Al Pd sono maschilisti, a destra ci danno lezioni» ...