(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le parole dichanceper ilIl, reduce dalla prima sconfitta in campionato,primo in classifica a +5 dal … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Forzazzurri

...parlato anche Marco, il giornalista di Sky intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su Twitch TvPlay. Che alla fine dell'intervista si è lanciato anche in un pronostico...Infine,si sbilanciasua finale del cuore: 'La mia finale di cuore è Spagna - Danimarca, non mi chiedete ... Bucciantini sulla corsa Scudetto: "La favorita rimane il Napoli" La Juventus trova l'ennesima vittoria di corto muso e si avvicina alla vetta: Marco Bucciantini ha espresso il suo parere sui bianconeri ...Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul Milan e Sandro Tonali Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul Mi ...