Bruxelles | Eva Kaili riabbraccia la figlia in carcere L’affondo dell’avvocato | «La procura ha usato la piccola contro di lei»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Evaha potuto rivedere oggi sua, avuta dal compagno Francesco Giorgi, per la prima volta dal giorno del suo arresto, lo scorso 10 dicembre. La, di 22 mesi, ha potuto fare visita alla madre neldi Haren, a, dove è detenuta con le accuse di corruzione e associazione a delinquere per il suo presunto coinvolgimento nel cosiddetto Qatargate. Laè stata accompagnata aldal nonno materno, Alexandros, anch’egli fermato nelle scorse settimane dopo esser stato sorpreso con una valigia di contanti, ma rilasciato pochi giorni dopo. Questa mattina in un’intervista al Corriere della Sera l’avvocato della donna, Michalis Dimitrakopoulos, ha ...

