Borse | il 2023 parte col turbo Milano +6 | 2% nella prima settimana

24+

Tutte positive le principalidel Vecchio Continente . A New York, nel frattempo, i mercati confermano una performance brillante, con l' S&P - 500 , che schizza dell'1,83%. Segno più per l' Euro / Dollaro USA , che mostra un ...Nelil 6 gennaio è il giorno dei gatti grassi, meglio detto Fat cat day . Non si tratta di una ...essere tuttavia la stima del prossimo anno visto che il 2022 è stato molto più nero per le. ... Borse, dopo il grande shock il 2023 porta l'incognita recessione: ecco su quali settori investire - 24+ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - La Befana porta nella calza l'ennesimo segnale per i mercati che l'inflazione Usa potrebbe aver ...Continua l’effetto domino sulle borse di valute digitali dopo il crack di Ftx. Anche Genesis ha tagliato la forza lavoro del 30% come ultimo passo prima della bancarotta ...