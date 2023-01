Borse | il 2023 parte col turbo Milano +6 | 2% nella prima settimana Rally Wall Street

Il Sole 24 ORE

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Tutte positive le principalidel Vecchio Continente . A New York, nel frattempo, i mercati confermano una performance brillante, con l' S&P - 500 , che schizza dell'1,83%. Segno più per l' Euro / Dollaro USA , che mostra un ... Borse, il 2023 parte col turbo. Milano +6,2% nella prima settimana Dove investire oggi 500 euro nei mercati azionari Sebbene la cifra possa non essere esorbitante, puntando sulle migliori azioni su cui fare trading è ...Fra le compagnie aeree la peggiore in borsa oggi è stata Lufthansa che ha ceduto il 3,25%, mentre Air France - KLM e IAG sono riuscite a contenere i danni e chiudere sulla parità. Rimonta finale anche ...