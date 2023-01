Borsa | l' Europa apre in rialzo | Francoforte sale dello 0 | 3%

Tiscali Notizie

Avvio positivo per le Borse europee, che attendono con cauto ottimismo i dati sull'inflazione dell'Eurozona e quelli americani sul mercato del lavoro. A Parigi il Cac 40 avanza dello 0,17% a 6.772 ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ... Borsa: Europa chiude contrastata, si guarda a banche centrali MILANO, 06 GEN - Avvio positivo per le Borse europee, che attendono con cauto ottimismo i dati sull'inflazione dell'Eurozona e quelli americani sul mercato del lavoro. A Parigi il Cac 40 avanza dello ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - A novembre in Germania gli ordini dell'industria manifatturiera hanno registrato una flessione del 5,3% su base mensile e dell'11% su base tendenziale.