Borsa | Europa in cauto rialzo | Milano la migliore +0 | 5%

L'ha sfruttato le risorse africane per secoli, pagando royalties per esportare le commodity e facendo poco per promuovere lo sviluppo delle comunita' locali, aggiunge Descalzi sottolineando, ...Colloquio con il Financial Times . Una maggiore collaborazione con i Paesi africani in ambito energetico offre la possibilita' di un nuovo 'asse Sud - Nord' in grado di connettere le abbondanti ...Sale il gas e torna a 74 euro. Fermo il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Borse europee in cerca di direzione a meta' giornata, nell'attesa dell'importate dato americano sul m ...(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse europee non festeggiano il calo dell'inflazione dell'Eurozona, che a dicembre è scesa al 9,2% dal 10,5% ...