Borsa di Milano oggi 6 gennaio 2023

(Di venerdì 6 gennaio 2023)– . Avvio di seduta in cauto rialzo per Piazza Affari, che resta alla finestra, al pari degli altri listini europei, in attesa dell’inflazione dell’Eurozona e dei dati sul mercato del lavoro americano. Il Ftse Mib avanza dello 0,14%, con gli acquisti che si concentrano sui petroliferi, complice L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::incerta con Europa, ancora giù i diritti Mpsdi16 novembre 2022di18 novembre 2022di21 novembre 2022di1° dicembre ...

...+1,1% (RCO) 06 gennaio - 14:47 Wall Street: future accelerano dopo rapporto sull'occupazione, Dj +0,6% 06 gennaio - 12:58: Europa cauta in attesa del lavoro Usa,la migliore ......+1,1% (RCO) 06 gennaio - 14:47 Wall Street: future accelerano dopo rapporto sull'occupazione, Dj +0,6% 06 gennaio - 12:58: Europa cauta in attesa del lavoro Usa,la migliore ...I dati Usa sul mercato del lavoro a dicembre hanno evidenziato più posti di lavoro del previsto, ma una crescita mese su mese dei salari medi inferiore alle stime di consenso, segnalando che l’inflazi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Le Borse europee accelerano dopo i dati sul mercato del lavoro Usa che dimostrano come il rialzo ...