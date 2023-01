(Di venerdì 6 gennaio 2023) Borsetiche in cauto rialzo in una giornata 'calda' sul fronte macroeconomico, con gli investitori che attendono in mattinata il dato sull'inflazione dell'Eurozona a dicembre, vista in calo al 9,5%...

Agenzia ANSA

...della Federal Reserve americana contribuiscono all'indebolimento della moneta nipponica Ladi ... Il più ampio indice Msci delle azioni dell'area- Pacifico, escluso il Giappone, è salito ...Borse asiatiche in cauto rialzo in una giornata 'calda' sul fronte macroeconomico, con gli investitori che attendono in mattinata il dato sull'inflazione dell'Eurozona a dicembre, vista in calo al 9,5%... Borsa: Asia sale in attesa dei prezzi Ue e dati lavoro Usa - Economia (ANSA) - MILANO, 06 GEN - Borse asiatiche in cauto rialzo in una giornata 'calda' sul fronte macroeconomico, con gli investitori che attendono ...Borsa di Milano oggi 5 gennaio: Ftse Mib chiude gli scambi in lieve calo, così come le altre piazze europee. Spread sui 201 punti. Dopo i verbali Fed, il sentiment si sta oscurando.