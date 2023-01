Bonus raccolta differenziata? Ecco come funziona

Leggi su formatonews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Circa l’approvazione della Manovra 2023, ci sono state delle grandi difficoltà che il Nuovo Governo Meloni ha dovuto affrontare. Vi è stato davvero tanto fermento e tanta velocità da parte del nuovo Governo Meloni per cercare di approvare nel minor tempo possibile la nuova Legge di Bilancio. Dopo i primi giorni in cui si sono verificate delle forti tensioni in Commissione Bilancio alla Camera,è normale che sia in questi casi, poi l’iter si è svolto in modo lineare e anche abbastanza veloce. Fino al giorno del giovedì 29 dicembre 2022 quando vi è stato il voto di fiducia al Senato.(pixabay.com)Bisogna sottolineare un aspetto molto importante ossia che il testo in questione ha subito davvero molte ...