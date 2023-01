Bonus 150 euro | indennità una tantum per i pensionati e altre categorie | ecco requisiti e scadenza

Ipsoa

Dl Aiuti, il ministero del Lavoro ha stoppato fino a oggi il200 eeuro ai... "Si tratta di una sospensione temporanea dovuta alla necessità di aggiornare, riorganizzando internamente alle ...Stipendi più alti a gennaio, cuneo fiscale e festività non goduta: due '' busta paga in arrivo. dicembre è stato un mese in cui i prezzi hanno subito forti oscillazioni con picchi anche di... Bonus 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023. Come fare Bonus figli studenti 2023. Aiuti e agevolazioni regionali per studenti delle scuole superiori, universitari e fuori sede. Elenco aggiornato.Al via dal 10 gennaio 2023 i nuivi incentivi auto e moto stanziati dal governo. Tutti gli sconti previsti dalla legge.