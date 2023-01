Bonazzoli | Djuric | Borinifino a ieri sul mercato | ma un gol può cambiare tutto

La Gazzetta dello Sport

Ci sono almeno tre nomi in copertina: Federico, Fabio Borini e Milan. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...... Radovanovic tornerà regista Davanti dopo il gol al Milan si candidache può giocare sia ... A sinistra Zalewski in pole VERONA - CREMONESE, lunedì ore 18:30 Verona,verso la conferma ... Bonazzoli, Djuric, Borini...fino a ieri sul mercato, ma un gol può cambiare tutto In studio a Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così di alcuni possibili movimenti di attaccanti in Serie A a gennaio: “Djuric è più stabile a Verona dopo il gol al Torino. H ...Federico Bonazzoli e Milan Djuric sono due attaccanti con le valigie in mano. Eppure, con due gol a Milan e Torino, il loro destino può cambiare. Fino a ieri tutto sembrava scritto. Federico Bonazzoli ...