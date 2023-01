Bonaccini Pd | «La destra urla sulla sicurezza ma poi vuole bloccare le indagini»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il candidato segretario del Partito Democratico Stefanoall’attacco del governo Meloni sullo spoils system eriforma della giustizia. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano il presidente dell’Emilia-Romagna se la prende prima di tutto con le minacce di usare il machete contro i dirigenti pubblici: «Governare significa assumersi le responsabilità delle proprie scelte. Hanno intenzione di scaricare le colpe delle maggiori accise su benzina o gasolio sui vertici dell’amministrazione? O è colpa di un dirigente il taglio del fondo per gli affitti? Avevano detto di essere “pronti”, evidentemente non lo erano. Scelgano i dirigenti che vogliono ma a risponderne chiameremo loro». Poi attacca “lariforma della Giustizia: «Non può esserci una giustizia à la carte: la pretesa di ...

