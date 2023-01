Bologna | caccia all'esterno | può arrivare dalla Fiorentina Ma occhio alla Svizzera

Corriere della Sera

In attacco Dybala e Abraham La Roma di Josè Mourinho ha cominciato il nuovo anno con una vittoria sultargata Lorenzo Pellegrini. I giallorossi sono ora adi un risultato di grande ...Dopo essere partito dalla panchina nella sfida con il, in attacco per la Roma dovrebbe ... Adi riscatto c'è invece il Napoli, impegnato sul campo della Sampdoria a pochi giorni dalla ... Cervia, «caccia» aperta alle pavoncelle in salina ma con l’obiettivo di salvarle La società viola deve prendere una decisione (Samp News 24) Continua la caccia al terzino sinistro del Bologna. Oleg Reabciuk dell'Olympiacos è la prima scelta di Giovanni Sartori, mentre Aleksa ...Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, avrebbe confermato al Corriere di Bologna quanto detto in conferenza stampa da coach Sergio Scariolo sulle voci di cambiamenti ...