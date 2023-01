(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lauraapre all'idea di svolgere (leper la nuova segreteria del Pd. 'Il congresso del Pd non deve essere un atto stanco e rituale ma un evento capace di suscitare ...

Globalist.it

Lauraapre all'idea di svolgere (anche) online leper la nuova segreteria del Pd. 'Il congresso del Pd non deve essere un atto stanco e rituale ma un evento capace di suscitare interesse e ...Certamente nei gazebo ma anche online si deve poter votare alle", dice. Secondo Zan "dal 2007, anno delle primedel Partito democratico, a oggi il mondo è radicalmente ... Boldrini (Pd): “Le primarie siano anche online, non dobbiamo avere paura del futuro” Boldrini (Pd): "Un congresso costituente deve avere anche l'ambizione di essere innovativo. Certamente nei gazebo ma anche online si deve poter votare alle primarie"."Il congresso del Pd non deve essere un atto stanco e rituale ma un evento capace di suscitare interesse e la più ampia partecipazione possibile. Un congresso costituente deve avere anche l'ambizione ...