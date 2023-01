Blitz delle famiglie senzatetto di piazza Miraglia al Duomo | “Confraternita ci sgombera”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidialdi Napoli durante la messa dell’Epifania. Per tutta la durata della funzione – si apprende dalle associazioni impegnate nella campagna per il diritto all’abitare – è stato esposto lo striscione “Il Vescovo sostiene i poveri, ma laci!!”. Infatti – spiegano gli autori del gesto – laproprietaria dell’edificio incontinua a tentare procedure per lo sgombero tramite il canale del processo civile, per una struttura che in passato è stata a lungo in disuso e che ora invece può diventare occasione di business alberghiero in quell’area dei Decumani ...

Cronache Maceratesi

... Ovidio Guzmán , che con i fratelli Joaquín, Iván e Jesús Alfredo, formano Los Chapitos , una... Alla fine, giovedì all'alba, è scattato ilcon la reazione immediata dai sicari che hanno ...famiglie senzatetto di piazza Miraglia al Duomo di Napoli durante la messa dell'Epifania. Per tutta la durata della funzione - si apprende dalle associazioni impegnate nella campagna per ... Blitz dei Nas in 27 strutture per anziani, in 13 trovate irregolarità Messico, furia dei narcos dopo arresto figlio del Chapo 06 gennaio 2023 In Messico esplode la furia dei Narcos dopo l'arresto di Ovidio Guzman Lopez, il figlio del leader del cartello di… Leggi ...Ennesima tragedia nel Mediterraneo, al largo dell’Italia, in un momento drammatico per Lampedusa nuovamente sovraffollata per via dei molti ...