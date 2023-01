Biden visiterà il confine con il Messico  

LAPRESSE

La cattura del figlio di El Chapo avviene pochi giorni prima dell'arrivo in Messico, lunedì prossimo, del presidente degli Stati Uniti Joe, che primail confine di El Paso , in Texas, ...... il più autorevole quotidiano di propaganda del governo cinese, ha celebrato che Lulala ...apre a Cuba A partire da ieri i cubani non dovranno più recarsi a Georgetown, in Guyana, per ... Usa, prima visita a confine con Messico per Biden - LaPresse