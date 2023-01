Agenzia ANSA

La democrazia "non è garantita: va guadagnata, difesa e protetta. Non c'è posto in America per l'intimidazione e la violenza politica". Lo afferma Joe Biden ricordando l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. "Oggi è la giornata per celebrare gli eroi del 6 gennaio. Grazie, siete dei patrioti", dice Trump. Biden: "In America non c'è posto per la violenza politica" - Mondo (ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - La democrazia 'non è garantita: va guadagnata, difesa e protetta. Non c'è posto in America per l'intimidazione e la violenza politica'. Due anni fa, il 6 gennaio 2021, il Campidoglio veniva preso d'assedio da rivoltosi che si opponevano all'elezione di Joe Biden e volevano che Donald Trump restasse alla Casa Bianca.