Biathlon | Tommaso Giacomel 6° nella sprint di Pokljuka con 2 errori! Johannes Boe sbaraglia la concorrenza

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Signore e signori, grande spettacolomaschile della quarta tappa della Coppa del Mondo di, di scena a(Slovenia). Nel Biatlonski stadion la gara dei due poligoni ha confermato dei valori già emersi nel corso della stagione e tutto si sintetizza attraverso un nome:Boe. Il norvegese prosegue con il suo percorso da primattore dell’annata e inizia il 2023 con un’affermazione nel format che predilige maggiormente, come certificato dai 32 sigilli in gare di alto livello, portando il computo totale dei successi nelle prove individuali a 61. Dando altri numeri, Boe ha portato a 4 le firme su queste nevi, considerando le tre precedenti (due nel dicembre 2018 e una nel gennaio 2020). In totale per l’asso norvegese, parliamo del settimo podio in questa sede (4-1-2). Una ...