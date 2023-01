Biathlon | start list inseguimento maschile Pokljuka 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladell’divalida per la Coppa del Mondo 2022/di: ecco gliine idi. Il primo azzurro a partire sarà Tommaso Giacomel con il pettorale numero 6. A seguire sarà il turno di Didier Bionaz con il 24, Patrick Braunhofer con il 36 e David Zingerle con il 54. Di seguito lacompleta.1 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:00 2 BOE Tarjei NOR 0:48 3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:56 4 DOLL Benedikt GER 1:03 5 KRCMAR Michal CZE 1:046 ...

FondoItalia.it

Lalist dell'inseguimento femminile di Pokljuka valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. La prima azzurra a partire sarà Dorothea ...... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno quattro gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LALIST PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Biathlon - La start list della sprint di Pokljuka: sarà Lisa Vittozzi ad ... La start list dell’inseguimento femminile di Pokljuka valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. La prima azzurra a partire sarà Dorothea ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA SPRINT DI OGGI 15:28 Con il trionfo odierno salgono a sei le vittorie individuali stagionali di Johannes Boe, l’ottava se consid ...