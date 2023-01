Biathlon | Pokljuka 2023 | calendario | programma | orari e tv quarta tappa Coppa del Mondo

Sky Sport

Quattro azzurri al via della Sprint di Coppa del Mondo didi(Slovenia), oggi, e tutti e quattro si qualificano per l'Inseguimento di domani e, per tre di loro " eccenzion fatta per l'altoatesino Braunhofer, arriva il miglior risultato nel ...La start list dell'inseguimento maschile divalida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il primo azzurro a partire sarà Tommaso Giacomel con il pettorale numero 6. A ... Biathlon: Wierer terza nella sprint di Pokljuka, crolla Vittozzi Il norvegese vince anche la sprint e mette una ipotetica sul Tour de Ski, Mocellini è splendido terzo mentre Pellegrino esce ai quarti ...La start list dell’inseguimento maschile di Pokljuka valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il primo azzurro a partire sarà Tommaso G ...