Biathlon | Pokljuka 2023 | calendario | programma | orari e tv quarta tappa Coppa del Mondo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ilcon le date, glie la diretta streaming didelladel2022/di. Sei gare in quattro giorni sulle nevi slovene da giovedì 5 a domenica 8 gennaio. Si parte giovedì e venerdì con le sprint, sabato sarà il momento delle pursuit e domenica si chiuderà con le staffette miste. L’Italia punta a importanti risultati con Tommaso Giacomel, il migliore tra gli uomini fino a questo momento, mentre tra le donne spiccano Samuela Comola, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player. ILCOMPLETO Giovedì 5 gennaio ...

L'altoatesina torna sul podio di Coppa del Mondo,è terza dietro Oeberg e ...Dopo il terzo posto arrivato nello sprint femminile dicon un bilancio perfetto al poligono di tiro, come non la accadeva nella specialità dalle Olimpiadi , Dorothea Wierer, ha parlato della sua prestazione. Ecco le sue parole: "E' sicuramente un ... LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA: Wierer terza! Vince Elvira Oeberg e Vittozzi affonda Seconda giornata di gare in terra slovena prima degli Inseguimenti di sabato e delle staffette miste, le prime della stagione, di domenica. Tocca agli uomini, impegnati ...A margine del terzo posto ottenuto nello sprint di Pokljuka, la campionessa altoatesina ammette ancora di essere lontana dal top della forma.