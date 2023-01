Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladideldigara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu il transalpino Quentin Fillon Maillet davanti al norvegese Laegreid e allo svedese Samuelsson. Chi riuscirà ad imporsi in quest’edizione? Il trofeo tornerà in Scandinavia? Ecco, di seguito, laevento dopo evento. IL CALENDARIO COMPLETO LACON I PRIMI DIECI 1. Johannes Boe (NOR) 689 2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 625 3. Emilien Jacquelin (FRA) 319 4. Vetle Christiansen (NOR) 313 5. Johannes Dale (NOR) 303 6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 302 7. Benedikt Doll (GER) 299 8. Martin Ponsiluoma (SWE) 293 9. ...

I risultati e la classifica finale della sprint maschile di Pokljuka , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. La vittoria va al solito Johannes Boe , che domina la gara e taglia il traguardo in 23.55.9. Nonostante un errore al secondo poligono, il successo non è mai in ...... nelle stesse date, ospiterà l'Individuale e la Staffetta, che assegneranno il titolo tricolore e saranno valide anche per la quarta tappa diItalia. Venerdì 12 si svolgeranno gli allenamenti ... Biathlon - Coppa Italia Fiocchi, il programma di Forni Avoltri, che ... La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo la sprint di Pokljuka, in Slovenia.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA SPRINT DI OGGI 15:28 Con il trionfo odierno salgono a sei le vittorie individuali stagionali di Johannes Boe, l’ottava se consid ...