Bianchi chiude a un' intesa col Pd | che torna ad attaccarla

Leggi su agi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Lo spiraglio difra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle nel Lazio è durato una manciata di ore, quanto basta a Donatellaa rire fragorosamente la porta in faccia ai dem. "Non ci sono i margini", dicein una intervista al Fatto rilasciata a poco dopo l'apertura di Alessio D'Amato. Il candidato del Pd, sostenuto anche da Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, aveva avanzato l'idea di un ticket con la candidata M5s per provare a vincere contro una coalizione di centrodestra che si è compattata attorno a Francesco Rocca. "Da parte mia le porte sono sempre aperte, anche per un accordo in extremis. Se Donatellavolesse fare un ticket sarebbe una cosa gradita", aveva detto D'Amato. Un'apertura che faceva seguito all'appello promosso da Fabrizio Barca e firmato ...