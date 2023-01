Berlusconi “Manovra ha messo in sicurezza il Paese”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il 2023 comincia fra grandi difficoltà per molte famiglie e per molte imprese italiane, ma anche con la concreta speranza che il peggio sia alle nostre spalle. Laeconomica hainilrispetto ai gravi effetti degli aumenti dell'energia, ora si tratta di passare alle riforme strutturali, a partire dal fisco, che è da alleggerire con il taglio graduale delle aliquote, dalla burocrazia che va snellita, dalla giustizia, che deve essere riformata secondo idee garantiste”. Così il presidente di Forza Italia in una intervista a Newsmediaset. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

