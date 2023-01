Bereszynski | CorSport | siamo alle visite mediche Gazzetta | c’è da risolvere il nodo stipendi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ancora non è chiaro se la trattativa per portareal Napoli sia davvero chiusa oppure no. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nelle prossime oresosterrà leper il passaggio al club di De Laurentiis. Ricordiamo che la trattativa coinvolge, oltre al giocatore della Sampdoria, anche Contini e Zanoli. “E dunque il maxi-affare sull’asse con la Samp:è pronto a completare ufficialmente il parco degli esterni di destra di Sptti e dovrebbe sbarcare in città nelle prossime ore per le, alla vigilia di uno strano incrocio tra passato e futuro. L’accordo con il trentenne giocatore polacco, reduce dal Mondiale con Zielinski, è definito e ora si attende l’annuncio anche del rinnovo di ...