Beni culturali | il ministro Sangiuliano a Palazzo Fuga | Sarà polmone di cultura per Napoli

Agenda Digitale

Raffaele Davanzo, presidente dell'Istituto Storico Artistico Orvietano - ISAO, ha svolto il ruolo di funzionario ispettore di zona del Ministero per iper la zona meridionale dell'...... Carmelo Briguglio, mentre il ministro deiGennaro Sangiuliano ha scelto come capo della segreteria Emanuele Merlino, dal 2019 coordinatore cultura di Fdi nel Lazio. Nelle file di ... Beni culturali e clima: ecco le priorità per il ministero della Cultura Sopralluogo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiiliano, oggi a Palazzo Fuga, ex Albergo dei poveri, a Napoli.TERAMO – “Caro Adelmo, leggendo i commenti e gli elogi funebri sorriderai sornione per avere finalmente messo molti nelle condizioni di ‘bene-dirti’, Gioirai forse della ...