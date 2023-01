Benedict Cumberbatch in trattative per recitare in una nuova serie Netflix?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Secondo le ultime indiscrezioni,potrebbe presto unirsi al cast di unatv targatapotrebbe tornare sul piccolo schermo prima del previsto. L'attore candidato all'Oscar sarebbe inper un ruolo nellaminiprodotta da, Eric. Lo scoop arriva da Variety, che rivela come in realtà l'interprete di Stephen Strange e Sherlock sarebbe già nella fase finale dellecon la piattaforma streaming. Latv in questione sarebbe composta da sei episodi, come annunciato già a fine 2021, e sarebbe ambientata nella New York degli anni '80. In caso di conferma della sua partecipazione ...