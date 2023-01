Benedetta Rossi | i biscotti perfetti per l' Epifania | Chi prepara il tè?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La food blogger più amata in Italia hato ialle meleper il giorno dell': ecco la ricetta a cui non possiamo resistere. Voglia di dolce nel giorno dell'? La calza è perfetta per piccoli e grandi ma spesso l'ideale ère una merenda gustosa adatta a tutta la famiglia compresi i nonni.come sempre è in grado di regalare grandi soluzioni ai suoi follower costantemente in cerca di nuove idee e gustose ricette da proporre in famiglia. Scopriamo subito comere ialle melea colazione, a merenda e anche nei momenti in cui la voglia di dolce è davvero irresistibile. Questa ricetta è perfetta inoltre da abbinare al tè del ...