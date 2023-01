Befana a Firenze | sull’Arno a bordo di un dragon boat

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Laè arrivata stamattina, 6 gennaio 2023, avogando, adi un, per portare dolci e sorrisi ai bambini. L'iniziativa organizzata dalla Lega Italia per la Lotta contro i Tumori die dai Canottieri Comunalisi è svolta questa mattina in Lungarno Ferrucci, sede dei Canottieri L'articolo proviene daPost.

La Befana è arrivata a Firenze vogando, a bordo di un Dragon Boat per portare dolci e sorrisi ai bambini. L'iniziativa organizzata dalla Lega Italia per la Lotta contro i Tumori di Firenze e dai Canottieri Comunali. Eventi, cosa fare nel fine settimana dell'Epifania a Firenze e nei dintorni. La "Banda Bassotti", gruppo di amici motociclisti provenienti da Siena, Firenze e Arezzo che, oltre ad aiutarsi nel privato, pianifica gite, ritrovi e organizza iniziative a scopo benefico.