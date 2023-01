Bayern Monaco | si ferma Mazraoui | ecco il motivo

Agenzia ANSA

Dovrà fermarsi Mg Ferrara 10/10/2017 - amichevole / Italia - Marocco Under 21 / foto Gribaudi Matteo/Image Sport nella foto: Noussair Mazraoui Ilha fermato il terzino marocchino ......00 Finlandia - Estonia 19:00 Svezia - Islanda CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Fulham - Chelsea BASKET - EUROLEAGUE 18:45 Fenerbahçe -19:00 Crvena Zvezda -20:00 Berlin - Real Madrid ... Il Bayern Monaco all'assalto, dopo Blind in arrivo Sommer Il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn s'è soffermato in un'intervista alla Bild sulla tematica del Fair Play Finanziario, lanciando un'evidente frecciata alla Juventus: ...Brutte notizie per il Bayern Monaco, che perde per un periodo non ancora definito Noussair Mazraoui. Reduce dall'esperienza al Mondiale con la Nazionale del Marocco, di cui è stato uno dei grandi prot ...