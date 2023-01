Bassino verso il gigante in Slovenia | “Gare combattute | massima concentrazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La Coppa del Mondo femminile fa tappa nel fine settimana a Kranjska Gora, in, per due giganti al via sabato 7 (ore 09.30 e 12.30) e domenica 8 gennaio (ore 09.30 e 12.30). In programma il quinto e sesto appuntamento della stagione fra le porte larghe, in una classifica che vede al comando Martacon 300 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 260 e Lara Gut-Behrami con 252. Ed è proprio l’alpina piemotnese a guidare il team azzurro, che schiera anche Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino e la debuttante altoatesina di Valdaora Laura Steinmair, tesserata per l’Amateursportclub Gsiesertal. Non ci sarà invece Laura Pirovano, inizialmente iscritta, la quale ha deciso di proseguire gli allenamenti in discesa in vista della prossima tappa a St. Anton. “In questi giorni ci siamo preparate bene sullo Zoncolan – racconta ...