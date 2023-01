Basket | Eurolega 2023 | al Pireo non c’è nulla da fare Milano cade ad Atene contro l’Olympiacos

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo tre vittorie consecutive, l’Olimpiasi ferma ead. La squadra di Messina crolla nel secondo tempo, cedendo ai greci per 82-66. Un ko che rallenta la rincorsa alla zona playoff di unache chiude il girone d’andata con un record di 6-11 (pesa la striscia di nove ko consecutivi). Dall’altra parte i greci si portano a 11-6 in testa alla classifica. Le ventuno palle perse sono sicuramente una chiave della sconfitta milanese. Il solo Billy Baron raggiunge la doppia cifra con 12 punti, ma la guardia americana non segna neanche una tripla. Ci sono poi nove punti per Naz Mitrou-Long e Timothe Luwawu-Cabarrot, ma arrivati praticamente a partita finita. Olympiacos trascinata sicuramente dai 16 punti di Alec Peters (tredici nel solo primo quarto), ...