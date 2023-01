Basket | Eurolega 2022 2023 17^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 17^dell’di. Turno che apre il, nonché ultimo del girone di andata, offrendo già partite di altissimo livello. Si comincia con ALBA Berlino-Baskonia e Zalgiris-Fenerbahce giovedì 5 gennaio, con Barcellona-Virtus Bologna a rappresentare il piatto forte. Il giorno dopo, in campo l’Olimpia Milano sul campo dell’Olympiacos, mentre a chiudere lasarà Real Madrid-Maccabi. Ecco, quindi, ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione. RISULTATI e CLASSIFICA IL ...

Leggi i commenti: tutte le notizie 5 gennaio - 22:51Dopo la vittoria contro il Fenerbahce (92 - 88), le Vu Nere vincono anche contro gli spagnoli nella diciassettesima giornata dell'2022/2023 di. Il miglior marcatore dell'incontro è ... Basket: Eurolega: Barcellona-Segafredo Bologna 75-83 - Emilia-Romagna La Virtus Bologna vince ancora in Europa battendo i padroni di casa del Barcellona per 75-83. Dopo la vittoria contro il Fenerbahce (92-88), le Vu Nere vincono anche contro gli spagnoli nella diciasse ...La Virtus Bologna sbanca il Palau Blaugrana in Eurolega! I bianconeri espugnano Barcellona battendo la capolista per 75-83, trovando la seconda vittoria pesante consecutiva nella diciassettesima giorn ...