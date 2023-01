Bartosz Bereszynski | domani le visite mediche?

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Secondo indiscrezioni riportate dalla Radio Ufficiale della Ssc Napoli, Kiss Kiss Napoli, il Calciatore della Sampdoria,, esterno destro basso, svolgerà domattina lea Villa Stuart. Sembra che l'atleta abbia salutato oggi i suoi compagni. E che,, cominci il nuovo percorso in maglia azzurra.

Samp News 24

