Barbara D’Urso beccata con il famosissimo imprenditore | “Nata già la coppia dell’anno”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Una notizia a prova di bomba sta facendo il giro della rete.e Flavio Briatore hanno un flirt? Pare di sì, o meglio è ciò che si vocifera nella ultime ore. Ma cosa è accaduto di preciso? Perchè tanto clamore? I due sono stati avvistati insieme a Milano. La conduttricecon il noto(Ilovetrading.it)è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano. La conduttrice partenopea è amatissima per la sua simpatia, per la sua empatia e per il modo di comunicare efficace, chiaro e diretto. I fan della timoniere di Pomeriggio 5 sono milioni e proprio di recente sono rimasti di stucco quando, sono venuti a conoscenza di un fatto a prova di bomba. Ma cosa è accaduto di preciso? Nel ...