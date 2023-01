Baranzate | droga nell’auto della comandante di Polizia | fu “vendetta criminale”

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 6 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Depositate le motivazionisentenza di condanna per l’exlocale di Corbetta, Salvatore Furci: una vicenda per la quale è stata condannata anche Anna Guarnaccia, 42enne di Limbiate e moglie di Salvatore Furci, a due anni e sei mesi di reclusione. Arresto Furci, da Limbiate allanascosta in auto a... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.