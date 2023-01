Bagno a Ripoli | giocatori della Fiorentina consegnano i regali sospesi Unicef ai bambini dell’ospedale

Comune di Bagno a Ripoli

... insieme ai rappresentanti dell'UNICEF e dell'azienda Clementoni, ha consegnato i Regali sospesi UNICEF targati Clementoni ai bambini ospiti presso l'Ospedale Santa Maria Annunziata di... ha consegnato i "regali sospesi" Unicef targati Clementoni ai bambini ospiti dell'ospedale Santa Maria Annunziata di, in provincia di Firenze. Erano presenti Cristiano Biraghi, ... Chiusura via del Bigallo e Apparita | Bagno a Ripoli BAGNO A RIPOLI (FI) – Ieri una delegazione dell’ACF Fiorentina, insieme ai rappresentanti dell’UNICEF e dell’azienda Clementoni, ha consegnato i Regali ...“Ci siamo avvicinati a UNICEF per far sì che il nostro modello di gestione e di relazione con i minori fosse il migliore possibile e oggi la nostra collaborazione prosegue ...