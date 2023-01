AZ Alkmaar-Vitesse sabato 07 gennaio 2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 6 gennaio 2023) In questa strana edizione di Eredivisie molte squadre sperano di fare il colpo, a vari livelli. Non però il, sesto nel 2021-22 e solo tredicesimo quest’anno dopo una prima parte di stagione complicata. L’AZinvece ci può con ragione sperare. Il club è entrato nella pausa invernale per i Mondiali con un mix InfoBetting: Scommesse Sportive e

Prima Bergamo

L'AZriprenderà il campionato sabato 7 gennaio in casa contro il, in classifica i biancorossi sono a quota 29 punti in 14 giornate (25 gol fatti e 16 subiti) e vedono le posizioni che ......(Ned) 3 - 2 (Finale) Istra 1961 (Cro) - Gorica (Cro) 0 - 1 (Finale) Valencia (Esp) -(Ned) 1 - 3 (Finale) Heerenveen (Ned) - Excelsior (Ned) 1 - 0 (Diretta) Sparta Rotterdam (Ned) -(... Vetta vicina e buon cammino europeo, l'AZ Alkmaar è un avversario interessante De winterstop is voorbij en voor de voetballiefhebber barst het spektakel weer los! Speelronde 15 staat voor de deur met tal van fraaie affiches. Holland Casino en de Eredivisie presenteren een nieuwe ...Pascal Jansen blijft tot de zomer van 2025 hoofdtrainer van AZ. De 49-jarige oefenmeester en de Alkmaarse club hebben een mondeling akkoord bereikt over contractverlenging.